Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Потепление до +21 градуса придет в Алтайский край в пятницу, 13 апреля, сообщает региональный Гидрометцентр.
По данным синоптиков, в крае в этот день будет преимущественно без осадков, в утренние часы местами ожидается туман.
Дневные температуры составят +11...+16 градусов, по югу до +21 градуса. Ветер будет юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров.
В Барнауле в пятницу без осадков. Днем +14...+16 градусов. Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду.
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