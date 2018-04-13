Фото: sovetskaya-adygeya.ru
11 апреля биржевой курс евро впервые с марта 2016 года превысил 80 рублей, а курс доллара — 64 рубля впервые с декабря того же года. Эксперты отмечают, что это не предел для роста и многие товары и услуги могут подорожать уже в ближайшие недели. Импорт составляет треть всей потребительской корзины. Алтайский край в этом плане не исключение. Телевизоры, смартфоны, цветы и туристические путевки могут стать уже дороже к концу апреля. Amic.ru собрал все товары и услуги, цены на которые могут вырасти уже в ближайшее время.
Лекарства
Больше всего опасаются роста цен фармацевты. Они не исключают, что при обвале рубля стоимость импортных лекарств увеличится на 70 %. Подчеркивается, что стоимость жизненно необходимых лекарственных средств, утвержденных государством, останется на прежнем уровне. Таких в аптеке насчитывается только 30 %.
Продукты питания и цветы
Как рассказали Amiс.ru представители нескольких цветочных магазинов, из-за девальвации рубля могут подорожать цветы в Алтайском крае. По самым оптимистичным прогнозам, стоимость вырастет на 10%. Причем по новой цене голландские тюльпаны и розы будут продавать уже в ближайшие дни, поскольку закупочная цена подскочила из-за разницы курса валют.
Также ожидается подорожание кофе и чая. Впрочем, это прогнозировалось еще в начале года. Так что самые умные уже успели сделать запасы.
Повысится цена и на продукты питания, особенно импортные. Впрочем, для Алтайского края этот процесс не особо болезненный, учитывая особенности рынка и преобладание на нем продукции местных производителей.
Также может повыситься цена импортного алкоголя. А вот сигареты дорожать не будут: производители уже дважды повышали на них цены в этом году, так что потолок стоимости табачных уже достигнут.
Автомобили
Еще одна сфера, где стоит ждать повышения цены. В 2014 году во время обрушения рубля иномарки в России подорожали на 20-30%. Если такая же тенденция сохранится, процесс может повториться. При этом удорожание импортных автомобилей не гарантирует, что выгодной станет покупка отечественных машин. В российском автопроизводстве в большинстве случаев используется зарубежное оборудование и комплектующие, поэтому подъём цен будет и в этом сегменте.
Туристические путевки
Наиболее чувствителен к курсу валют туристический рынок. Операторы пересчитывают стоимость путевок каждый день, исходя из стоимости доллара. Как рассказала Amic.ru жительница Барнаула Екатерина, неделю назад она купила путевку в Турцию за 50 тысяч рублей. Но после изменений курса в туристическом агентстве ей сообщили о необходимости доплатить 2 тысячи рублей.
Как отмечают в туристической среде, если на осень путевки стали покупать на 40-60 % российских путешественников меньше, то продажи новогодних путевок и вовсе "просели". По словам операторов, они составляют не более 20 % от уровня прошлого года. Стоимость авиаперелётов уже поползла вверх.
Техника и мебель
Наиболее болезненный рынок, поскольку техникой пользуется практически каждый житель Алтайского края. Смартфоны, телевизоры, компьютеры и вся бытовая техника подорожают. Поскольку большая часть электроники и бытовой техники, продаваемой на российском рынке, привезена из-за рубежа, рост цен на гаджеты и бытовые приборы становится наиболее заметным.
В "М.Видео" Amic.ru уже подтвердили, что на большинстве товаров поменяют ценники в конце апреля, когда придет новая партия из-за рубежа.
Европейские производители электроники и бытовой техники уже предупредили российские розничные сети о возможном пересмотре закупочных цен на 5–10% на фоне снижения курса рубля. Цены выросли почти на все компьютерные комплектующие, половину ассортимента компьютеров и ноутбуков и отчасти на бытовую технику. Цены поднимают даже поставщики, у которых производство расположено в России.
Мебель тоже вырастет в цене. Производители и продавцы мебели заявляют, что осенью цены на их продукцию могут увеличиться до 20-30 %.
Умный маркетинг
Ряд торговых компаний сумели вовремя сориентироваться и теперь привлекают клиентов смс-рассылкой с обещаниями "несмотря на ослабление рубля, придержать цены" до определенной даты.
Почему все это происходит?
Рубль отреагировал на решение Минфина США о внесении в санкционный список 14 российских компаний (в том числе UC Rusal и "Ренова") и 24 граждан России, среди которых оказались основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, сенатор Сулейман Керимов, бизнесмен Игорь Ротенберг, глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин.
Комментарии
Курс доллара уже упал. У кого то позднее зажигание ?
И кстати, почему не появлялись аналогичные статьи на следующий день при падении курса доллара - "Дёшево и радостно: что подешевеет в Алтайском крае из-за нового курса доллара". Денег кому то сильно хочется ?