Президент Украины Петр Порошенко, выступая на XI Киевском форуме по безопасности, поручил кабмину начать процедуру выхода страны из учредительных органов СНГ, сообщает РИА "Новости".
В частности, Порошенко предложил "окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске" и поручил инвентаризировать всю договорно-правовую базу, заключенную Украиной в рамках СНГ, "на предмет соответствия национальным интересам".
"Исходя из того, что Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ, и отказ этой структуры — СНГ — осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске", — цитирует Порошенко ФАН.
Также президент Украины пообещал внести в Раду проект о немедленном прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Останутся в силе пункты документа, в которых отмечается, что стороны "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".
Порошенко заявил, что этот договор несовместим с национальными интересами Украины и реализацией ее "права на самооборону".
От дальнейшего председательства в СНГ Киев отказался в феврале 2014 года, а в марте того же года в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что Украина намерена отказаться и от участия в СНГ. С тех пор Украина официально эту тему не развивала.
В Содружество независимых государств (СНГ) входят 11 стран — все постсоветские республики, кроме Грузии и трех прибалтийских стран, вступивших в Евросоюз.
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