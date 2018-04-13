Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 180 квадратных метров продают в центре Барнаула на улице Партизанской за 12,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на 12-м этаже кирпичной высотки. В квартире две спальни, огромная гостиная, просторная кухня-столовая. Высота потолков — 3,1 метра.
"Имеется комфортное помещение с зоной отдыха (сауна, душевая, бильярдная, кабинет, постирочная с сушилкой и гладильной). В квартире выполнен дизайнерский дорогостоящий ремонт, высокого качества мебель, из окон открывается красивый панорамный вид на город", — добавляет автор объявления.
Также имеются две застекленные лоджии, просторная гардеробная. Есть два подземных гаражных бокса с автоматическими воротами.
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