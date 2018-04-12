Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование на тему, есть ли в России олигархи и как россияне их характеризуют.
Подавляющее большинство россиян (94%) не сомневаются в наличии олигархов в нашей стране.
В народном рейтинге известности российских олигархов лидирующую позицию занял Роман Абрамович (его имя назвали 15%).
В первую тройку также вошли Олег Дерипаска (8%) и Михаил Прохоров (7%).
Чаще всего россияне характеризуют олигархов как людей с большим состоянием (52%).
Число отрицательных высказываний превышает позитивные характеристики, отмечает ВЦИОМ. Основная претензия к олигархам — незаконные способы обогащения (20%).
Результаты деятельности олигархов в России граждане оценивают чаще негативно (44% от числа тех, кто уверен, что в России есть олигархи, считают, что они приносят больше вреда, чем пользы), чем положительно (9%).
Комментарии
а кто тогда эти пархатые ???