Госдума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях, сообщает РИА "Новости".
Согласно инициативе, предусматривается введение понятия "владелец публичной сети", который будет считаться организатором распространения информации в интернете.
Предлагается возложить на владельца публичной сети ряд обязанностей. В частности, необходимо будет организовать представительство соцсети.
Также владельца обяжут вести реестр поступивших от пользователей сети заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предлагают штрафовать аккаунты с многочисленной аудиторией за фейки во время ЧС.
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