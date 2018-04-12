Глава "Роснефти" Игорь Сечин в четверг, 12 апреля, в показаниях в Мосгорсуде изменил сведения об обстоятельствах вымогательства у него взятки экс-министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым, передает ТАСС.
"Как сегодня в суде заявил Сечин, я потребовал от него $2 млн во время саммита на Гоа, когда после игры в бильярд мы пошли по лестнице на встречу с представителями бизнеса. По словам Сечина, на лестнице никого, кроме нас двоих, не было, и я потребовал у него взятку. Это не так, потому что после игры в бильярд я, как представитель правительства, шел отдельно от Сечина, который шел с представителями бизнеса", — заявил Улюкаев.
Напомним, ранее обвинение строилось на том, что Улюкаев вымогал взятку у Сечина на саммите в Гоа во время игры в бильярд в фойе гостиницы, где, кроме них, присутствовали глава ВТБ Андрей Костин и съемочная группа телеканала Life.
Заслушав пояснения Улюкаева к показаниям Сечина, суд приступил к прениям сторон. После суд может вынести решение по жалобе защиты на приговор.
Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря прошлого года признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил к 8 годам колонии и штрафу в 130 млн рублей.
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