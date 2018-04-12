Дуров запретил адвокатам участвовать в процессе по иску Роскомнадзора

Создатель кроссплатформенного мессенджера Telegram Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram, сообщил в своем телеграм-канале адвокат Павел Чиков.
"Дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием", — передал Чиков слова Дурова.
Павел Чиков является руководителем Международной правозащитной группы "Агора", которая представляет Telegram в суде.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заявил ходатайство о немедленной блокировке Telegram в том случае, если ведомство выиграет судебное дело против мессенджера.
Суд примет решение об удовлетворении или отклонении данного ходатайства при вынесении окончательного решения по делу. Рассмотрение иска Роскомнадзора к Telegram назначено на 13 апреля, заседание Таганского суда Москвы начнется в 10:00 мск.
Комментарии