В Барнауле директор ООО "Производственно-строительное объединение "Алтай", занимающегося строительством зданий и сооружений, обвиняется в невыплате заработной платы своим сотрудникам, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, перед сотрудниками ООО "ПСО "Алтай" сформировалась задолженность по заработной плате. Директор компании, имея возможность выплачивать работникам деньги, направлял их на оплату иных нужд.
Отмечается, что с апреля 2016 года по июнь 2017 года полностью или частично не была выплачена заработная плата 18 сотрудникам — более 2,5 миллионов рублей.
Кроме того, на основании решения суда о возмещении задолженности по договору поставки обвиняемый должен был выплатить одному из ООО более 1,8 миллиона рублей. Согласно судебному решению и исполнительному производству, денежные средства на погашение задолженности должны были перечисляться из части заработной платы директора фирмы. Обвиняемый, не желая исполнять обязательства, распорядился переводить свой доход на счет супруги, тем самым скрывая наличие денег.
Как отмечается, директор ООО "ПСО "Алтай" ранее уже был осужден за преступления в сфере экономики. С целью обеспечения исполнения приговора судом по ходатайству следствия был наложен арест на личный автотранспорт обвиняемого, расчетные счета и уставный капитал его организации.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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