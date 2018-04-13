Вспоминаем знаменательные события, выпавшие на этот день календаря
13 апреля отмечается Всемирный день самой честной и правдивой музыки – рок-н-ролла! Этот праздник для тех, кто считает рок не просто музыкой, а стилем жизни. А приурочен он к тому, что в 1954 году музыкант Билл Хейли записал сингл "Rock Around The Clock", ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.
Ежегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Дата праздника связана с днем рождения Гая Цильния Мецената — римского аристократа, покровителя художников, артистов, музыкантов.
А в Таиланде 13 апреля празднуют национальный Новый год – Сонгкран. Местные жители называют праздник Ван Сонгкран (Wan Songkran), что дословно переводится как передвижение с одного места на другое. Этот праздник тайцы отмечают, обливаясь водой на улицах.
В США в этот день проводят Всемирный фестиваль овсянки. Проводится он ежегодно во вторую пятницу апреля в американском городке Сент-Джордж (штат Южная Каролина). Впервые фестиваль был проведен в 1985 году. Это случилось после того, как менеджер супермаркета "Piggly Wiggly" Билл Хантер заметил, что жители Сент-Джорджа покупают овсянку в значительно больших количествах, чем в других городах, и едят ее с неизменным удовольствием и аппетитом.
116 лет назад, 13 апреля 1902 года, в Петербурге были проведены испытания первого в России троллейбуса. Разработкой занималась фирма "Фрезе и К°" — акционерное общество постройки и эксплуатации экипажей и автомобилей, основанное русским изобретателем, одним из конструкторов первого российского автомобиля Петром Александровичем Фрезе.
А 74 года назад, 13 апреля 1944 года, столица Крыма — Симферополь — был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в ходе Крымской операции войсками 4-го Украинского фронта при поддержке Черноморского флота, Азовской флотилии и крымских партизан.
135 лет назад, 13 апреля 1883 года, родился русский поэт Демьян Бедный, а 13 апреля 1743 года появился на свет 3-й президент США Томас Джефферсон;В этот же день, но в 1538 году, не стало великой княгини московской Елены Глинской. Ровно 100 лет назад в результате смертельного ранения погиб русский военачальник, один из лидеров Белого движения Лавр Корнилов, а 13 апреля 1937 года в Москве умер советский писатель и журналист Илья Ильф.
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