Бывший сотрудник Управления Росреестра по Алтайскому краю обвиняется в покушении на мошенничество, совершенном с использованием своего служебного положения, сообщает региональный СК.
По версии следствия, в ноябре 2017 года в Барнауле обвиняемый проводил административное обследование объектов земельных отношений на предмет загрязнения различными отходами. В ходе проверки им было обнаружено, что один из земельных участков используется не по целевому назначению.
"Не имея объективных данных, а также полномочий на составление документов о нарушении законодательства, госслужащий потребовал от арендатора участка передать ему денежные средства в размере 15 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности", — говорится в сообщении ведомства.
Довести до конца преступный умысел обвиняемому не удалось, так как он был задержан. Мужчина своей вины не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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