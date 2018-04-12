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Экс-сотрудник алтайского Росреестра обвиняется в покушении на мошенничество

, ИА "Амител"
Довести до конца преступный умысел обвиняемому не удалось, так как он был задержан

Фото: knk.media

Бывший сотрудник Управления Росреестра по Алтайскому краю обвиняется в покушении на мошенничество, совершенном с использованием своего служебного положения, сообщает региональный СК.

По версии следствия, в ноябре 2017 года в Барнауле обвиняемый проводил административное обследование объектов земельных отношений на предмет загрязнения различными отходами. В ходе проверки им было обнаружено, что один из земельных участков используется не по целевому назначению.

"Не имея объективных данных, а также полномочий на составление документов о нарушении законодательства, госслужащий потребовал от арендатора участка передать ему денежные средства в размере 15 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности", — говорится в сообщении ведомства.

Довести до конца преступный умысел обвиняемому не удалось, так как он был задержан. Мужчина своей вины не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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