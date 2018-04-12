Число бюджетных мест в вузах увеличат на девять тысяч в 2018 году

Число бюджетных мест в российских вузах составит 514 тысяч, говорится в отчете правительства за последние шесть лет работы, сообщает РИА Новости.
"В 2018-2019 учебном году количество бюджетных мест вырастет до 514 тысяч", — говорится в отчете.
Отмечается, что это на 9 тысяч мест больше, чем в этом учебном году.
В этом учебном году в российских вузах было выделено 505 тысяч бюджетных мест, вследствие чего охват высшим образованием в России составил около 57%.
Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что ведомство планирует увеличить в новом учебном году количество бюджетных мест в вузах по медицинским, педагогическим, инженерным и IT-специальностям.
Комментарии