Депутаты Госдумы приняли закон, который позволит работодателям при определении налоговой базы по налогу на прибыль учитывать расходы, понесенные ими на оплату турпутевок внутри России для своих сотрудников и членов их семей, сообщает РИА Новости.
"Закон направлен на развитие внутреннего туризма в России. В складывающихся условиях государственная поддержка развития внутреннего туризма приобретает особую актуальность, особенно для семей с невысоким уровнем дохода", — пояснил член думского Комитета по бюджету и налогам Владислав Резник.
Касается расходов на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории РФ для работников, их супругов, родителей, детей в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 24 лет, обучающихся очно в образовательной организации. Такие затраты будут учитываться в размере фактически произведенных расходов на оплату турпутевок, но не более 50 тысяч рублей в совокупности за год на каждого из этих лиц.
Расходы работодателя на оплату услуг по организации туризма и отдыха на территории России работников и членов их семей в совокупности с расходами по договорам добровольного личного страхования и договорам на оказание медицинских услуг не должны превышать 6% расходов на оплату труда.
Закон должен вступить в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.
Комментарии