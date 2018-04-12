Автобус с детьми столкнулся с легковушкой в Подмосковье, сообщает "Пятый канал".
Очевидцы рассказывают, что автобус, в котором ехали более 40 детей, столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся.
Как сообщает телеграм-канал LIFE SHOT, в результате столкновения автобуса и "девятки" пострадали 7 детей. Один ребенок в тяжелом состоянии. Водитель легковушки погиб на месте. Раненых отправляют в ЦРБ Пушкина.
Известно, что авария произошла на так называемой "бетонке" со стороны Ярославского шоссе — на 61-м километре трассы А-107. Движение на участке дороги практически парализовано.
Обстоятельства произошедшего уточняются. На место выехали экстренные службы.
Как сообщает РЕН ТВ, дети возвращались в Клин с экскурсии.
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