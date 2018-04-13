Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Российский Гидрометцентр опубликовал вероятностный прогноз температуры и осадков в нашей стране на вегетационный период (апрель — сентябрь) 2018 года – исходя из этих данных, Алтайский край ждет лето в пределах климатической нормы.
Начнем с апреля. Согласно информации синоптиков, в Алтайском крае температуры в этом месяце будут типичными для нашего региона, а вот количество осадков окажется превышенным. "Избыток осадков наиболее вероятен на юго-востоке Европейской территории, на юго-западе Сибирского федерального округа, в центральных районах Красноярского края и на юге Якутии", — говорится в прогнозе Гидрометцентра.
Апрель-2018
Май в Алтайском крае, как ожидается, не должен отметиться погодными аномалиями – и температуры, и количество осадков ожидаются на привычном уровне.
Май-2018
Переходим, собственно, к летним месяцам. Исходя из опубликованных данных, температура в июне на Алтае также будет в пределах нормы.
Июнь-2018
Главный летний месяц – июль – опять же, согласно предварительному прогнозу, не должен отметиться аномалиями ни в плане температур, ни в плане осадков.
Июль-2018
Август тоже не предвещает в Алтайском крае больших сюрпризов. Хотя в центральных районах Сибирского федерального округа температура в этом месяце будет выше нормы.
Август-2018
А вот первый месяц предстоящей осени может удивить жителей края – по прогнозу, температуры в нашем регионе будут ниже нормы. Более того, сентябрь на Алтае ожидается дождливым, и количество осадков будет избыточным.
Сентябрь-2018
Комментарии
Холодное сибирское лето, а с сенября отопительный сезон
пальцем в небо
С летом пока не понятно, а сентябрь значит будет хороший, теплый