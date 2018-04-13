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Лето-2018: стало известно, каким оно будет в Алтайском крае

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Гидрометцентр России дал предварительный прогноз на теплое время года

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Российский Гидрометцентр опубликовал вероятностный прогноз температуры и осадков в нашей стране на вегетационный период (апрель — сентябрь) 2018 года – исходя из этих данных, Алтайский край ждет лето в пределах климатической нормы.

Начнем с апреля. Согласно информации синоптиков, в Алтайском крае температуры в этом месяце будут типичными для нашего региона, а вот количество осадков окажется превышенным. "Избыток осадков наиболее вероятен на юго-востоке Европейской территории, на юго-западе Сибирского федерального округа, в центральных районах Красноярского края и на юге Якутии", — говорится в прогнозе Гидрометцентра.

Апрель-2018

Май в Алтайском крае, как ожидается, не должен отметиться погодными аномалиями – и температуры, и количество осадков ожидаются на привычном уровне.

Май-2018

Переходим, собственно, к летним месяцам. Исходя из опубликованных данных, температура в июне на Алтае также будет в пределах нормы.

Июнь-2018

Главный летний месяц – июль – опять же, согласно предварительному прогнозу, не должен отметиться аномалиями ни в плане температур, ни в плане осадков.

Июль-2018

Август тоже не предвещает в Алтайском крае больших сюрпризов. Хотя в центральных районах Сибирского федерального округа температура в этом месяце будет выше нормы.

Август-2018

А вот первый месяц предстоящей осени может удивить жителей края – по прогнозу, температуры в нашем регионе будут ниже нормы. Более того, сентябрь на Алтае ожидается дождливым, и количество осадков будет избыточным.

Сентябрь-2018

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.04.2018 07:48
- гость -

Холодное сибирское лето, а с сенября отопительный сезон

0  0
13.04.2018 07:56
- гость -

пальцем в небо

0  0
13.04.2018 07:59
- гость -

С летом пока не понятно, а сентябрь значит будет хороший, теплый

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