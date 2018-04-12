Глава совета директоров "Силовых машин" Алексей Мордашов на заседании правительственной комиссии по импортозамещению попросил государство помочь компании в доступе на внешний рынок, который осложнился после введения США санкций, передает ТАСС.
По данным Forbes за 2017 год, Алексей Мордашов занимал вторую строчку в рейтинге богатейших россиян. Его состояние было оценено в $17,5 миллиардов. В июле 2017 года владелец "Северстали" Мордашов стал самым богатым человеком России в рейтинге Forbes Real Time. Его активы: "Северсталь", TUI AG, "Силовые машины", Nord Gold, "Утконос".
"Доступ на зарубежный рынок для нас, мы надеемся, не закрылся, но стал гораздо более трудным. И здесь мы хотели бы попросить о помощи государства в части предоставления нам государственных гарантий тогда, когда это требуют наши заказчики", — рассказал Мордашов.
Также он попросил дать "Силовым машинам" преференции и на внутреннем рынке.
"Мы все сторонники рыночной экономики, и я тоже считаю, что это принципиально, правильно иметь рыночную свободную экономику, и никаких ограничений, и никаких препятствий. Но сегодня, к сожалению, так сложилась жизнь, что те равные правила игры, о которых любят говорить те, кто учит нас рыночной экономике, ими самими, как правило, и нарушаются. И в отношении "Силовых машин" тоже. Это очень остро ставит вопрос о том, что без поддержки государства, без преференций на внутреннем рынке, который для нас является ключевым, нам просто не выжить", — заверил Мордашов.
США ввели точечные санкции против "Силовых машин" 26 января. В холдинге введение ограничительных мер назвали незаконным и противоречащим нормам Всемирной торговой организации.
Ранее сообщалось, что бизнесу попавшего под санкции Олега Дерипаски поможет правительство России. Как заявил министр экономики РФ Антон Силуанов, правительство рассматривает возможность помочь компании "Русал": "Мы должны сейчас позаботиться о стабильной работе предприятий, которыми владеет "Русал" и которые попали под санкции".
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