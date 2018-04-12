В авиакомпании "Аэрофлот" опровергли информацию о том, что в июне 2018 года компания может прекратить полеты в США из-за сложностей с получением виз членами экипажей, сообщило Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Как рассказал собеседник агентства, у авиакомпании "достаточное количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения долгосрочного авиасообщения между странами". Он также сообщил, что проблемы с выдачей виз в США летному составу "Аэрофлота" не скажутся на авиасообщении между странами.
Ранее сообщалось, что в июне "Аэрофлот" может прекратить полеты в США, так как срок действия виз летного состава закончится.
Также сообщалось, что сотрудникам авиакомпании прекратили выдачу американских виз и приостановили продление уже открытых.
Похожая ситуация сложилась в конце 2017 года — тогда наблюдалось массовое затягивание выдачи виз для экипажей "Аэрофлота", выполняющих регулярные рейсы в США.
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли, проблемы с визами у экипажей такие же, как и у всех россиян. "Существует общая проблема с визами для жителей РФ, в том числе и для экипажей. Связана с невозможностью записей на собеседование. У "Аэрофлота" достаточное количество экипажей с открытыми визами США", — сказал источник.
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