Мосгорсуд оставил без изменений приговор экс-министру экономики России Алексею Улюкаеву в части его тюремного заключения, сообщает "Коммерсант".
Суд оставил Улюкаеву в силе 8-летний тюремный срок и штраф в 130 млн рублей. Лишь исключили запрет на право занимать должности в госорганах.
"Приговор изменить: исключить из резолютивной части приговора указание на запрет занимать должности на госслужбе. В остальном приговор оставить без изменения", — сообщила одна из судей коллегии.
Улюкаев настаивал на своей невиновности. Вынесенный ему приговор он назвал основанным на бездоказательных предположениях. 12 апреля Мосгорсуд рассматривал жалобу на приговор. Глава "Роснефти" Игорь Сечин был допрошен в рамках разбирательства.
15 декабря 2017 года Алексей Улюкаев был признан виновным в получении $2 млн взятки от Сечина.
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