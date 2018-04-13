Средство хранения информации при квантовых вычислениях разработали ученые из Казани, сообщает "Русская планета".
Исследователям удалось создать инновационную схему аналога многорезонаторной широкополосной многокубитовой квантовой памяти. Своей эффективностью, как сообщается, устройство превосходит существующие аналоги.
Схема помогает достичь 16-процентной квантовой эффективности при комнатной температуре, что значительно превышает показатели, достигаемые похожими устройствами при гелиевых температурах.
Разработка может стать решением многолетней проблемы разработчиков, уверены ученые. Вопрос создания такого вида памяти стоит остро ввиду исследования возможностей квантового компьютера.
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