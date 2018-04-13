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Захарова: Россия озабочена биологическими лабораториями США у своих границ

, ИА "Амител"
Центры могут проводить исследования "не только в интересах санитарно-эпидемиологического благополучия"

Фото: vpoanalytics.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия выражает серьезную озабоченность действиями США по созданию в Закавказье и Центральной Азии сети микробиологических лабораторий, сообщает РИА Новости.

Захарова отметила, что США с помощью программ, которые финансируются Пентагоном, создают сеть микробиологических лабораторий в непосредственной близости от границ России.

"Вызывает озабоченность масштаб американской деятельности на постсоветском пространстве", — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, наглядным примером является открытие в 2013 году в пункте Алексеевка под Тбилиси "лаборатории третьего уровня биологической защиты, которая позволяет производить эксперименты с возбудителями особо опасных заболеваний".

Захарова также подчеркнула, что подобные центры могут проводить исследования "не только в интересах санитарно-эпидемиологического благополучия населения соседних с нами государств".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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