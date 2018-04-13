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Ветеринары Алтая рекомендовали птицефабрикам подумать о птичьем гриппе

, ИА "Амител"
Руководителям птицеводческих предприятий посоветовали создать "буферные зоны"

Фото: gazeta-delovoy-mir.ru

Правительство Алтайского края провело заседание межведомственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии под председательством первого зампреда Александра Лукьянова, сообщается на сайте Управления ветеринарии региона.

Особое внимание было уделено вопросу "О принятии дополнительных мер по профилактике гриппа птиц на территории Алтайского края". Рассмотрение вопроса объяснено тем, что в текущем году сохраняется высокая вероятность заноса вируса гриппа птиц на территорию России с мигрирующими потоками перелетных птиц.

Это обусловлено эпизоотическим неблагополучием таких государств как Афганистан, Болгария, Вьетнам, Гонконг, Нидерланды, Япония, Тайвань, Южная Корея, Индия, Ирак и др.

В 2017 году было зарегистрировано около трех тысяч очагов гриппа птиц в 60 странах мира. На территории 12 субъектов Российской Федерации было зарегистрировано 35 вспышек высокопатогенного гриппа птиц.

Как было отмечено, для Алтайского края сохранение эпизоотического благополучия территории имеет огромное социально-экономическое значение, поскольку на территории 16 районов региона функционирует 26 птицеводческих предприятий, из которых 9 - закрытого типа и 17 — работающих в закрытом и открытом режимах. Поголовье птицы всех видов составляет более 12 миллионов единиц.

По итогам заседания руководителям птицеводческих предприятий всех форм собственности рекомендовали соблюдать зоогигиенические, ветеринарные и санитарные требования при содержании, перевозке птицы, а также производстве продукции птицеводства.

Также им посоветовали создать "буферные зоны", а также запастись дезинфицирующими средствами и расходными материалами с учетом возможного возникновения очагов гриппа птиц, предусмотрев выделение необходимого количества техники. Кроме того, необходимо провести анализ хозяйственных связей птицеводческих предприятий. Обеспечить функционирование трупосжигательных печей.

В случае массового падежа птицы руководителям птицеферм необходимо немедленно информировать специалистов государственной ветеринарной службы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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