Президент России Владимир Путин при осмотре павильона "Космос" на ВДНХ заявил, что испытание российской сверхтяжелой ракеты планируется через 10 лет, передает ТАСС.
"Сверхтяжелая ракета, первое испытание планируется через десять", — сказал Путин.
Как пояснил президент, для испытаний на Восточном необходим специальный стартовый комплекс, поскольку испытания планируются на этом космодроме.
"Планируем, в ближайшее время начнем работу, для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно будет", — подчеркнул Путин.
Он также отметил, что работа по созданию ракеты и площадки для ее запуска будет параллельной, чтобы пусковой комплекс и ракета появились одновременно.
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