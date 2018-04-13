Медведев оценил текущую ситуацию в экономике России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация в экономике России в целом контролируемая, финансовые рынки отыгрывают назад свое падение после усиления санкций США, передает ТАСС.
На заседании правительственной комиссии по импортозамещению Медведев напомнил, что падение биржевых индексов, начавшееся после заявления США о введении новых санкций в отношении РФ, сказалось и на показателях отечественных компаний.
"Несмотря на то, что ситуация в целом вполне контролируемая, мы видим, что рынки ведут себя разнонаправленно, отыгрывают назад, тем не менее, ситуация требует пристального внимания со стороны правительства и тех, кто отвечает за состояние дел в финансовой сфере", — подчеркнул Медведев.
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