Штрафы за неправильную тонировку авто могут увеличить в 10 раз

Первый зампред думского Комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков подготовил законопроект, согласно которому шраф для нарушителей правил тонировки автомобиля могут увеличить в 10 раз, пишет "Парламентская газета".
Сейчас лобовое и передние боковые стекла по закону должны иметь процент светопропускаемости не ниже 70. Кроме того, допустима темная полоска в верхней части лобового стекла шириной не более 140 мм. Для задних и задних боковых стекол автомобиля разрешена любая тонировка. Штраф для нарушителей правил тонировки — 500 рублей.
Лысаков заявил, что нынешний штраф абсолютно не пугает автовладельцев: "По данным МВД, в автосервисах в три раза увеличились заказы на тонировку. Поэтому я предлагаю увеличить штраф в 10 раз: это более солидные деньги, которые должны дисциплинировать автовладельцев".
Депутат отметил, что раньше любителей сильной тонировки останавливала обеспечительная мера по данному административному правонарушению — инспектор ГАИ мог снять с машины номерные знаки, однако сегодня процедура снятия номера с автомобиля более не применяется. С октября 2013 года вступил в силу административный регламент, позволяющий водителям изготавливать дубликаты номеров не в ГАИ, а у частных предпринимателей. Это было вызвано участившимися случаями краж номерных знаков злоумышленниками. Таким образом для нарушителей правил тонировки остался только штраф 500 рублей.
Лысаков подчеркнул, что в 2013 году он вносил в Госдуму законопроект, предполагающий лишение водительских прав за неправильную тонировку, но правительство дало отрицательный отзыв, посчитав санкцию слишком строгой.
"Поэтому я буду перевносить законопроект, на этот раз предусмотрев в документе наказание для нарушителей в виде штрафа в 5 тысяч рублей", — пояснил он.
По словам депутата, законопроект о повышении штрафа в десять раз уже предварительно поддержали в ГИБДД.
Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму уже в весеннюю сессию.
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