Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому привлечение управляющих организаций в сфере ЖКХ к ответственности за грубые нарушения при управлении многоквартирными домами будет упрощено, пишет "Парламентская газета".
"Сегодня решения о привлечении управляющих организаций к ответственности за все нарушения, которые они допускают, рассматривает мировой суд. Мы предлагаем, чтобы грубые нарушения рассматривали органы государственного жилищного надзора", — пояснил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис.
Среди грубых нарушений выделяют, к примеру, нарушения обслуживания жилищного фонда, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, незаключение договоров на обслуживание внутридомового газового и лифтового оборудования, наличие долгов.
Полный перечень грубых нарушений определит правительство РФ.
По словам члена Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Зарифа Байгускарова, принятие законопроекта приведет к снижению количества нарушений при управлении многоквартирными домами.
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