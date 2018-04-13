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СМИ: неизвестные обстреляли из гранатомета здание стройкомпании в Киеве

, ИА "Амител"
На место ЧП направлена оперативно-следственная группа

Фото: myslo.ru

В Киеве неизвестные обстреляли из ручного противотанкового гранатомета здание строительной компании "Киевгорстрой". Об этом пишет RT, ссылаясь на "Громадське".

Уточняется, что атакующие открыли огонь по отделу продаж компании.

Телеканал сообщает, что через дорогу от здания был найден тубус от гранатомета. На нем спилены номера, из-за чего происхождение гранатомета установить невозможно.

В Печерском отделе полиции заявили, что очевидцы сообщили о взрыве около 02:00 пятницы, 13 апреля. На место ЧП выехала оперативно-следственная группа. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.04.2018 08:29
- гость -

Безпредел в государстве безпредела

0  0
13.04.2018 09:28
- гость -

Гэбня мААсковская беспределит ))))

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