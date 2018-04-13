Фото: shofior.com
Заторы в шесть баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в пятницу, 13 апреля. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс. Пробки".
Самыми сложными для движения участками являются перекресток улица Попова — Павловский тракт, отрезок последнего после кольцевого пересечения, а также проспект Строителей в районе площади Победы и проспект Ленина на участке от перекрестка с улицей Северо-Западной до улицы Кулагина. Скорость движения авто здесь не превышает 5-7 километров в час.
Кроме этого, заторы наблюдаются на отрезках улиц Попова, Малахова, Георгиева, Советской Армии, Молодежной, Сизова, а также Новосибирского тракта.
Добавим, что на улице Северо-Западной ведутся дорожные работы.
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