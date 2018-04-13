Фото: forum.na-svyazi.ru
Госдума накануне, 12 апреля, приняла в первом чтении законопроект, который направлен против распространения в соцсетях ложных фактов. Вместе с этим документом в первом чтении приняли поправки, которые вводят штрафы за распространение фейков в размере до 50 миллионов рублей, передает ТАСС.
Авторами законопроекта стали депутаты от "Единой России" Сергей Боярский и Андрей Альшевских.
"Я вижу реакцию в соцсетях. Вижу, как многие пытаются подменять понятия, чтобы законодатели вообще никоим образом не подходили к регулированию интернета, как к самой свободной и динамично развивающейся площадке", — цитирует агентство слова Боярского.
"Однако, видя запрос общества и требования времени, полагаю правильным и необходимым начать такую работу. Такую же работу ведут наши коллеги — страны в Совете Европы. Мы видим, что они тоже озадачены информационной безопасностью своих государств", — подчеркнул депутат.
В качестве примера "уязвимости информационного пространства внутри соцсетей к фейкам и вбросам" он привел трагедию в Кемерово. Депутат отметил, что предлагаемые поправки дадут Роскомнадзору право требовать от соцсетей удалить ложную общественно значимую информацию в течение 24 часов.
"За неисполнение норм предусмотрены штрафные санкции, их мы вносим в КоАП. По сравнению с летней версией мы ничего не изменили: в случае, если социальная сеть принадлежит физическим лицам, штраф будет от 3 до 5 млн рублей, если это юридическое лицо — от 30 до 50 млн рублей", — добавил Боярский.
По словам депутата, штраф в отношении физлиц является преждевременной нормой, поскольку он "не имеет отношения к отдельно взятому пользователю — это лишь штраф, обращенный к форме собственности — оформленных на физических лиц социальных сетей".
Агентство пишет, что, согласно инициативе, владельцев публичной сети хотят обязать создать в России свои представительства, а также наложить обязанности "по ограничению доступа или удалению по заявлению пользователя публичной сети распространяемой в ней информации, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, в течение суток с момента получения указанного заявления".
Также депутаты предлагают обязать владельцев публичной сети "вести реестр поступивших от ее пользователей заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию".
Комментарии
себя ..уки штрафуйте за ложь перед народом
Надо отложить 50 лямов на всяких пожарный.
Через несколько лет никаких свободных площадок для общения в России не останется. Вся надежда на то, что ещё за бугор доступ не заблокировали.
А почему только в соцсетях. У нас даже государственные СМИ распространяют откровенное антироссийское враньё (не портите русский язык всякими "фейками" прячась за оговорками типа "СМИ стало известно". Думается, опубликовал непроверенное враньё - плати штраф, неоднократно - закрыть СМИ. И в соцсетях нечего оставлять без наказания физлиц, которые "лично видели сотни трупов или выкопанных могил" и т.д. Любой человек прежде чем выплеснуть дерьмо в сеть должен осознавать меру ответственности.
А почему только в соцсетях. У нас даже государственные СМИ распространяют откровенное антироссийское враньё (не портите русский язык всякими "фейками" прячась за оговорками типа "СМИ стало известно". Думается, опубликовал непроверенное враньё - плати штраф, неоднократно - закрыть СМИ. И в соцсетях нечего оставлять без наказания физлиц, которые "лично видели сотни трупов или выкопанных могил" и т.д. Любой человек прежде чем выплеснуть дерьмо в сеть должен осознавать меру ответственности.
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только пусть тогда и гос.органы несут ответсвенность когда говорят о 3-4 погибших, пример крымска, зимней вишни, и т.д. и т.п.
13.04.2018 09:12
- гость -
Ну так и мотайте за бугор. Там вам дадут свободно обсерать Родину.Одно "но" - если вы "свободно" решите вдруг выступить в поддержку России - тут вам моментально объяснят всю "свободу" их площадок.
Главу ЦРУ Нам надо оштрафовать-опять о каких-то более двухсот погибшых в Сирии русских буровит.
Ну одно дело когда ты разместил, то что тебе кто-то сказали или в новостях увидел, другое когда ты выдумал, думаю тут не штраф нужен, а какая-нибудь колония поселение, чтоб думал в следующий раз что можно написать, а чего не нужно.
Совершенно нет никакой сложности наказать конкретных лиц, только вот это не цель этих людей. Цель уничтожить все источники информации не подконтрольные кремлю.
Тройки расстрельные верните. А то ишь пишут, что хотят!
13.04.2018 09:12
- гость -
Через несколько лет никаких свободных площадок для общения в России не останется. Вся надежда на то, что ещё за бугор доступ не заблокировали.
Т.е. Свободные площадки по твоему это те, где можно врать, провоцировать и т.д.? Сейчас подумают прежде чем фонарь запустить, прекратят беспонтовые расследования проводить....а то у нас Навальный например ну Штирлиц не меньше, на бытовом дроне над резиденциями первых лиц государства летает и не падает...
13.04.2018 09:34
- гость -
Совершенно нет никакой сложности наказать конкретных лиц, только вот это не цель этих людей. Цель уничтожить все источники информации не подконтрольные кремлю.
Ну и много твои свободные источники информации о событиях в Кемерово наговорили?