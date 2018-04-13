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Владимир Захаров покинул кресло главврача Диагностического центра

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Данное решение связано с получением предложения о трудоустройстве в другом регионе

Фото: altairegion22.ru

Должность главного врача Диагностического центра Алтайского края покинул Владимир Захаров.

Как рассказал порталу Amic.ru сам Владимир Владимирович, накануне его заявление об увольнении подписала глава краевого Минздрава Ирина Долгова, и он получил на руки трудовую книжку.

"Это было мое решение. Связано оно с предложением продолжить работу в другом регионе, которое я для себя расцениваю как повышение", — отметил в разговоре с корреспондентом портала Amic.ru Владимир Захаров.

Он также выразил благодарность за возможность поработать в течение полутора лет на должности главного врача Диагностического центра.

Напомним, что ранее Владимир Захаров занимал пост заместителя главного врача по организационно-методической работе в краевой клинической больнице. Под его руководством проводились клинико-экспертные и организационно-методические работы. Несколько лет он был куратором социального автопоезда "Здоровье".

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.04.2018 09:39
Boric

Что то не надолго его хватило! Стоило ли бывшего глав .врача опусакть (не ошибка).

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