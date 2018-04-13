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Участковый полицейский в Солонешенском районе Алтайского края по горячим следам задержал подозреваемых в совершении трех краж. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Согласно предварительной информации, инцидент произошел ночью в селе Березовка. Двое местных жителей 1994 и 2001 годов рождения шли по одной из улиц и увидели дома, в которых не было хозяев. Воспользовавшись их отсутствием, злоумышленники взломали дверные замки и проникли в жилища. Из одного дома она похитили 1 тысячу рублей, видеоплеер и телевизионную приставку, из других — куртку и электрический чайник.
Уже на следующий день оба подозреваемых были задержаны стражем порядка. Все похищенное имущество было изъято.
По факту краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище, было возбуждено сразу три уголовных дела. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы по данной статье.
В данный момент один из задержанных заключен под стражу, а другой находится под подпиской о невыезде.
Комментарии
Редакция, а что с кражами из содоводства "Энергетик", Первомайского района?
Тамошний участковый "мышей ловит", или только предлагает за деньги время от времени в садоводство заглядывать?