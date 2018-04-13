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Центробанк начинает беспокоить рост потребительского кредитования, особенно необеспеченного. C начала года россияне взяли потребительских кредитов на 3,3% больше, чем в январе-марте 2017 года, пишут "Ведомости".
По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, "если хорошие темпы роста ипотеки нами приветствуются, то высокие темпы роста необеспеченных потребительских ссуд начинают немного беспокоить". В случае сохранения тенденции возможно развитие такой ситуации, когда темпы роста кредитного портфеля превысят темпы экономического роста.
При этом, подчеркнул Поздышев, качество кредитов улучшается: с начала 2018 года доля просроченных займов сократилась на 0,2 п. п., до 6,7% портфеля.
По словам зампреда ЦБ, в целом текущее увеличение кредитного портфеля может способствовать экономическому росту. В первом квартале количество увеличилось на 2%. Речь идет обо всех сегментах бизнеса и физических лицах.
Комментарии
сейчас много народу перекредитуется, наивные ждут, что ситуация в стране через годик улучшиться))) вот поэтому статистка и растет