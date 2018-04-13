Фото: ФК "Зенит"
Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев поработал водителем маршрутного такси в рамках благотворительной акции. Как сообщалось ранее, Андрей Лунёв на один час станет водителем маршрутного такси, в случае если девочка из Барнаула Вика Сенцова соберёт на лечение 527 тысяч рублей. В итоге болельщики петербургской команды, телезрители ГТРК "Санкт-Петербург" и читатели сайта "Русфонда" собрали 1 162 368 рублей для лечения Вики Сенцовой, пишет официальный сайт "Зенита".
Также в клубных соцсетях был объявлен конкурс, по условиям которого болельщикам необходимо было записать видеоролик с объяснением, почему именно они должны прокатиться в маршрутке с Андреем Луневым. Победителями стали пять человек, которые и стали участниками акции.
12 апреля после утренней тренировки маршрутка "Третьего парка" с Андреем Луневым забрала победителей у метро "Чкаловская" и проехала с ними до стадиона "Санкт-Петербург" и обратно. Во время поездки вратарь ответил на вопросы пассажиров и вручил участникам акции билеты на ближайший домашний матч команды против "Анжи" 14 апреля.
"Конечно, желаю Вике здоровья, чтобы она получала удовольствие от жизни, всегда была счастливой. Впереди у нее большая жизнь. А здоровье – это самое главное. Если у тебя есть возможность помогать, надо ею пользоваться. Неправильно оставаться в стороне. Единственное, я не очень люблю публичность, но не принять участие в этой акции я не мог, тем более это помощь маленькому ребенку", – сказал Лунев.
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Респект человеку!