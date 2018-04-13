Фото: Amic.ru
Подробности пожара, случившегося накануне вечером в автомобиле BMW на улице Деповской, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
По предварительным данным, возгорание произошло в связи с коротким замыканием. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.
В результате пожара выгорел моторный отсек и салон автомобиля.
Комментарии
возгорание произошло в связи с коротким замыканием
Вот это коротнуло
с другой стороны дороги припарковался еще один кандидат на КЗ
Амик, старайтесь выкладывать фото сгоревших машин так, чтобы было видно как запарковано авто. вам же самим интересен дискус в коментах.
ЗЫ тут странно что не сгорел хендайчик на заднем фоне
13.04.2018 10:20
4ugun
тут и так видно, что морду на тротуар выставил.
а хундайчик видимо днем приехал
КЗ? Рехнулись? явно же видно, плеснули горючки и подожгли.
Судя по постам в КЗ никто не верит? Но бензином проще плеснуть сверху капота, а не под капот. Поэтому если поджог, то достаточно ловкий. А если еще не найдут ЛВЖ, то вообще ловкий. А если еще и искать не будут, то значит правда КЗ
Вот здесь прекрасно видно, в каком месте КЗ.
http://h3.amic.ru/images/items/fa6cb9d78785a344abcb52f82b722366/images/123454273.jpg
13.04.2018 10:35
гость
а под капот и не надо. Достаточно на колесо.
13.04.2018 10:41
- гость -
а под капот и не надо. Достаточно на колесо
На фото колесо целое. А резина горит хорошо