Фото: instagram.com
Во Владивостоке кошка позаботилась о трех новорожденных енотах, которых мать выбросила из гнезда. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на Instagram-аккаунт зоопарка "Садгород".
Уточняется, что самка енота-полоскуна по кличке Девочка выкинула малышей утром 12 апреля. Сотрудники зоопарка решили спасти енотов и подложили их к недавно окотившейся кошке одного из ветврачей. "Малышей она приняла, покормила, вылизала, как родных", — цитирует агентство сообщение.
Позднее стало понятно, почему мама-енот так себя повела: ночью она родила еще двоих.
"Сейчас она спокойно себя ведет с малышами", — добавили в зоопарке.
:balloon:Утром, 12 апреля, самка енота полоскуна по кличке Девочка родила 3 малышей и выкинула их из гнезда.:scream_cat: Мы, конечно, поняли — малышей надо спасать. К счастью, у нашего ветврача Виктора,:man:⚕ недавно окотилась кошка. Малышей она приняла, покормила, вылизала, как родных. :low_brightness:А сегодня утром, мы поняли причину поведения мамочки енота. Ночью, она родила еще двух малышей:relieved: (мы предполагали, что это могла быть одна из причин её поведения и оказались правы). 🤗Поэтому, сегодня вернем малышей их родной маме. :heavy_minus_sign: :heavy_minus_sign: :heavy_minus_sign: :camera: СМОТРИ, КОРМИ, ФОТОГРАФИРУЙ :date: Ежедневно с 10:00 до 19:00 :earth_asia: www.zoopark-vl.ru :round_pushpin: Владивосток, Воровского 24 "Б" :phone: +7(423) 270-33-16 :heavy_minus_sign: :heavy_minus_sign: :heavy_minus_sign: #zoopark_vl #zoopark_vladivostok #вл #вдк #владивосток #vl #vdk #vladivostok #зоопарк #зоопаркроссия #зоопаркроссия #зоо #зоопарквл #зоопарквладивосток #контактныйзоопарк #vladivostok_city #vladivostok_people #vladivostok_beautiful #vladivostok_official
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