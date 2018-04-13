Фото: vk.com/barneos22
Женщина-водитель допустила столкновение своей машины с дорожным ограждением в Барнауле утром в пятницу, 13 апреля.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Пятница, 13-е настигает барнаульских водителей. 9:30. На Шумакова около перекрестка с Власихинской автомобиль влетел в ограждение. Очевидцы сообщают, что за рулем находилась женщина", — отмечает автор заметки.
В результате ДТП никто не пострадал.
Комментарии
Там еще пешеходный переход, куда летела?
Может от пешика и уворачивалась?
и че не пишут: мужчина на машине... пишут "водитель". т.е. водитель = мужчина, следовательно женщина не может быть водителем. хотя, судя по дорогам, и те и другие "достойны" друг друга. женщины за рулем более агрессивны при движении, менее предсказуемы. мужчины часто психи нетерпеливые, любят в шашечки погонять и побибикать. так что, если уж на то пошло, то пусть будут в заголовках и текстах: автоледи и автоджентельмены. ну или просто: водитель.
кстати, мужики тоже частенько педали путают.
13.04.2018 11:38
- гость -
провакация
вот это новость!!!
13.04.2018 11:48
- гость -
нИдАучкО!
нИдАучкО!
эко вас раскорячило