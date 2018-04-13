Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Барнаульцы, пришедшие вечером 12 апреля на Речной вокзал, могли наблюдать последний крупный ледоход.
Говорить о том, что на Оби ледоход завершился, еще нельзя. В отделе гидрологии Алтайского ЦГМС порталу Amic.ru сообщили, что в ближайшие дни барнаульцы еще смогут наблюдать небольшие фрагменты льда, которые будут проходить по течению главной реки края.
Как прошел ледоход в День космонавтики, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
а че интересного не пойму?
а че интересного не пойму?
у нас смотреть интересно только ребенку. а на фото в основном сэлфятся
у меня даже ребенку это неитересно
Какая то унылая унылость.