Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Барнаульцы на этой неделе стали свидетелями активной фазы ледохода на Оби, однако говорить о завершении этого процесса еще рано.
Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела гидрологии Алтайского ЦГМС Ольга Прахт, движение льда по реке горожане еще смогут наблюдать.
"Думаю, что густого ледохода уже не будет, но средний и редкий должен пойти. Пока что уровень воды в Оби падает, но после того, как произойдет повышение, ледоход продолжится", — отметила собеседница нашего портала.
Напомним, что в конце прошлой недели барнаульцы наблюдали за подвижками льда на Оби в районе нового моста. Затем лед тронулся в полном понимании этого слова, и горожане стали очевидцами движения больших ледяных масс и освобождения реки от зимних оков.
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