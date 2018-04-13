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"Нафтогаз" надеется получить 15 миллиардов долларов компенсации от "Газпрома" при пересмотре тарифа на транзит российского газа через Украину. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на "Украинские новости" и копию письма главы украинской компании Андрея Коболева, адресованного премьер-министру страны Владимиру Гройсману.
Агентство напоминает, что украинская газовая компания в ходе спора с российским "Газпромом" в арбитраже Стокгольма среди прочего добивалась пересмотра тарифа на транзит начиная с 2010 года. По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, тогда суд эти претензии отклонил из-за их несоответствия формальным требованиям. Теперь "Нафтогаз" готовит новое письмо для российской компании.
Подчеркивается, что в письме Гройсману сказано, что даже при отказе российского концерна пересмотреть тариф на транзит газа у "Нафтогаза" есть право "в порядке арбитражного производства обратиться за компенсацией от "Газпрома" из-за уплаты российской компанией в 2018-2019 годах действующего тарифа, который не полностью покрывает все расходы, связанные с транзитом газа".
В "Нафтогазе" рассчитывают, что право на пересмотр тарифа может позволить компании взыскать с "Газпрома" дополнительную компенсацию в размере до 15 миллиардов долларов.
Напомним, в феврале Стокгольмский арбитраж обязал российскую газовую компанию выплатить украинской порядка 2,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа. В "Газпроме" заявили, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции и уведомил "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.
Комментарии
А потом они удивляются, ну почему-же Газпром не хочет работать с Украиной
скоро еще и за Крым с России начнут взыскивать убытки, так что готовимся помимо Крыма еще и всю Украину кормить...
А где 3 лярда, которые вован подарил?
А почему не 150 миллиардов? Тем более, что уже заявлено о расторжении контракта. Надо взыскивать больше, потому что таких контрактов с ними уже никто никогда заключать не будет.
13.04.2018 12:48
- гость -
А где 3 лярда, которые вован подарил?
Они пошли в зачет. Украина проиграла в международном арбитраже эти 3 лярда, но по другому делу выиграла у РФ 5, поэтому суд учел взаимозачет и теперь РФ должна отдать Украине не 5, а 2 лярда. Классно, правда? Теперь еще 15 лярдов подарим. Очень эффективные манагеры у нас в правительстве, и руководитель "на много ходов видит", ага.
Я думаю международные суды легко могут насчитать России догов в пару триллионов долларов. Проблемы будет только взыскать хотя бы пару долларов так, чтобы Россия тоже чего-нибудь где-нибудь не взыскала.