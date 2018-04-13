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МЧС предупреждает жителей Алтайского края о мошенниках, которые под видом сотрудников экстренного ведомства предлагают разнообразные услуги по пожарной безопасности.
Эта схема обмана используется после трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", где 25 марта произошел пожар, унесший жизни 64 человек, включая 41 ребенка.
"На территории Алтайского края подобных случаев пока не зарегистрировано, но факты мошенничества зафиксированы в ряде субъектов Российской Федерации. В отношении злоумышленников проводятся оперативно-следственные мероприятия. Масштабные проверки пожарной безопасности торгово-развлекательных центров злоумышленники начали использовать в корыстных целях. Они приходят в торговые центры, учреждения с массовым пребыванием людей, в муниципальные многоэтажки и, запугивая штрафами и другими санкциями, навязывают системы противопожарной защиты помещений, а также путём вымогательства денег обещают "решить" вопросы пожарной безопасности объекта", — указывают в региональном главке МЧС России.
В экстренном ведомстве напоминают, что проверки пожарного состояния ТРЦ проводятся исключительно межведомственными группами, в составе которых в обязательном порядке сотрудники прокуратуры и пожарного надзора МЧС России.
Граждан просят немедленно обращаться в правоохранительные органы в случае, если к ним с различного рода предложениями приходят "сотрудники" МЧС.
"Это касается и ситуации, когда "проверяющие" начинают запугивать штрафом за отсутствие дымового датчика в квартире. Предупредите своих близких, что должностные лица органов местного самоуправления и сотрудники МЧС платной установкой пожарных извещателей не занимаются, а оборудование пожарной сигнализацией жилья малоимущих, социально неблагополучных и многодетных семей по действующим в регионе целевым программам осуществляется бесплатно", — подчеркивают в экстренном ведомстве.
Также необходимо знать, что помимо служебного удостоверения, которое обязан представить сотрудник отдела надзорной деятельности МЧС России, у него должен быть при себе нагрудный значок и пакет документов для проверки, предусмотренных действующим законодательством. О проверке должностные лица того или иного объекта предупреждаются официально, за сутки.
Комментарии
Много или нет у нас в стране мошенничества? Кто-то учит или пример подаёт (родители)?