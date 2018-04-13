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Девятимесячную девочку, которая попала на запись, ставшую поводом для проверки по факту жестокого обращения с "отказниками" в детской больнице Новосибирска, перевели в дом ребенка. Сейчас малышке ищут новых родителей, пишет ТАСС, ссылаясь на официальный сайт уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Ранее в Сети появился ролик, в котором женщина, предположительно, бросила младенца на стол. На записи слышно, как из палаты доносится плач детей. После публикации видео следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми в Детской городской клинической больнице (ГКБ) №4 Новосибирска. Медсестру отстранили от исполнения обязанностей.
Сообщается, что девочка находилась в больнице почти с рождения на протяжении восьми месяцев. Ее мать ни разу не навестила младенца и не поинтересовалась состоянием дочери.
Также Кузнецова "усомнилась в правомерности и обоснованности столь продолжительного пребывания девочки в больнице и обратилась к прокурору Новосибирска для проведения проверки этой информации и, в случае ее подтверждения, принятия соответствующих мер".
Агентство пишет, что, в соответствии с ФЗ "Об опеке и попечительстве" и Семейным кодексом страны, органы опеки уже должны были найти девочке новый дом. Кузнецова подчеркнула, что "важно, чтобы у малышки поскорее все наладилось, и она нашла любящих родителей". Она добавила, что находится на связи с регионом и готова оказывать помощь.
Региональный уполномоченный заявил, что после публикации истории в СМИ десятки новосибирцев захотели стать приемными родителями или опекунами девочки. Сейчас сформирована общественная инициативная группа, которая также будет отслеживать ситуацию.
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