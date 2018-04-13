Фото: barnaul.org
Огромный провал грунта устранили в Барнауле у реки Пивоварки у дома №29 по улице Енисейской, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Большая яма диаметром 15 метров образовалась во время весеннего таяния снега. Затем через провал из реки стал выходить поток воды, образуя новый канал.
Как уточняют в мэрии, накануне сотрудники управления коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района устранили эту яму. На засыпку потребовалось 36 кубометров грунта и глины.
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