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Химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из создателей токсического вещества "Новичок", рассказал, почему его применение в Великобритании было бессмысленным. Об этом пишут "Известия".
По словам Мирзаянова, это соединение очень гидроуязвимо — неустойчиво во влажной среде. Он напомнил, что в день, когда было совершено покушение, в Солсбери стоял туман — капли воды в воздухе.
"В условиях влажности применять это вещество мог только идиот", — цитирует издание его слова.
Так Мирзаянов прокомментировал доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по "делу Скрипалей". В документе говорится, что отравляющее вещество имело высокую чистоту, так как в субстанции почти не было примесей. При этом его название засекречено для общественности и доступно лишь членам организации.
Напомним, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском городе Солсбери в начале марта.
Комментарии
Вил Мирзаянов эмигрировал в США еще в 90-е. Вместе с Новичком