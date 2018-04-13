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Создатель "Новичка" назвал "идиотизмом" его использование в Британии

, ИА "Амител"
Химик отметил, что вещество обладает высокой гидроуязвимостью

Фото: livejournal.com

Химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из создателей токсического вещества "Новичок", рассказал, почему его применение в Великобритании было бессмысленным. Об этом пишут "Известия".

По словам Мирзаянова, это соединение очень гидроуязвимо — неустойчиво во влажной среде. Он напомнил, что в день, когда было совершено покушение, в Солсбери стоял туман — капли воды в воздухе.

"В условиях влажности применять это вещество мог только идиот", — цитирует издание его слова.

Так Мирзаянов прокомментировал доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по "делу Скрипалей". В документе говорится, что отравляющее вещество имело высокую чистоту, так как в субстанции почти не было примесей. При этом его название засекречено для общественности и доступно лишь членам организации.

Напомним, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском городе Солсбери в начале марта. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.04.2018 12:49
гость

Вил Мирзаянов эмигрировал в США еще в 90-е. Вместе с Новичком

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