Фото: Amic.ru
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) одобрила заявку ряда российских спортсменов, пожелавших принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе. К международным соревнованиям были допущены призёры чемпионата мира в Лондоне в беге на 110 метров с барьерами, барнаулец Сергей Шубенков, Сергей Широбоков (спортивная ходьба), сообщает "Современная лёгкая атлетика".
Кроме Шубенкова и Широбокова были одобрены заявки бегуньи Ксении Аксёновой и ходоков Сергея Шарыпова, Ольги Елисеевой, Клавдии Афанасьевой, Василия Мизинова, Юлии Ливановой и Яны Смердовой. Все они смогут выступить на командном чемпионате мира по спортивной ходьбе, который будет проходить 5 и 6 мая в Тайцане (Китай).
Ранее ИААФ одобрила участие в нейтральном статусе ряда российских атлетов, включая Марию Ласицкене (прыжок в высоту), Александра Лесного (толкание ядра) и Дарью Клишину (прыжок в длину).
Весь прошлый сезон Шубенков выступал как нейтральный спортсмен. Именно в этом статусе он завоевал второе место на чемпионате мира в Лондоне и выиграл престижный турнир "Бриллиантовая лига". Все это позволило барнаульцу стать лучшим легкоатлетом России по итогам прошлого года.
Как прокомментировал ТАСС спортсмен, он намерен вернуть себе в августе титул чемпиона Европы.
"Не буду скрывать, я очень рад тому, что мне наконец-то дали допуск на международные старты. Сейчас я нахожусь на сборах в Сочи и усиленно готовлюсь к сезону. Надеюсь начать его на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае. Потом меня будет ждать Юджин. Что касается главных задач на сезон, то я хочу очень хорошо выступить на чемпионате Европы в Берлине и вернуть себе титул победителя. Хотя противостоять мне будут очень серьезные соперники во главе с бывшим кубинцем Ортегой, сейчас выступающим за Испанию", — отметил Шубенков.
Первыми стартами в новом сезоне для Шубенкова станут этапы "Бриллиантовой лиги" в Шанхае (12 мая) и Юджине (26 мая). 12 апреля индивидуальные допуски до международных соревнований получили также ещё восемь российских легкоатлетов. Напомним, ранее барнаульская бегунья Полина Миллер тоже получила разрешение на выступление в нейтральном статусе в 2018 году.
Сейчас Шубенков со своим тренером Сергеем Клевцовым находятся на тренировочных сборах в Сочи.
Комментарии
Сейчас начнется: "Пускай деньги возвращает".
Имеют Россеюшку по всем фронтам)))) Зато мультики у нас самые устрашающие)))
13.04.2018 14:20
- гость -
Сейчас начнется: "Пускай деньги возвращает"
Да не...у меня другой вопрос...Шуба, тебе не стыдно за то что ты нацепил лейтенантские погоны, получаешь денежное и вещевое довольствие, а так же пользуешься льготами военного?
Чиновники бездействуют, страдают спортсмены...
13.04.2018 14:32
- гость -
Имеют Россеюшку по всем фронтам)))) Зато мультики у нас самые устрашающие)))
А такие как Сэрожа этому способствуют.
13.04.2018 14:35
- гость -
Чиновники бездействуют, страдают спортсмены...
В каком месте он страдает?
14:35) Сэрожу понять можно- карьере то трыдец приходит) Вот и цепляется за последнее,чтобы где то выступать) А мультипликатору плевать на спортсменов- у него Пу...- тайм есть))))
А потому что нефиг тратить общественные деньги на спортсменов. Есть более нужные направления. Профессиональный спорт должен развиваться за счёт частных инвестиций.