10 мая в краевой столице состоится концерт симфонического оркестра Resonance. Музыканты приедут с новой программой "Рок-хиты. Избранное. Юбилейный концерт 5 лет".
В программе прозвучат золотые хиты Rammstein, Pink Floyd, Beatles, Deep Purple, Rolling Stones, Metallica, Sting, AC/DC, Scorpions, Muse, "ДДТ", Nirvana, Led Zeppelin, Queen, System of a down, "Кино" и многих других мировых звезд.
Концерт пройдет в театре музкомедии, начало в 19:00 (6+).
"Данная программа концерта предлагает новый взгляд на саму суть песни. Отбросив шаблоны, слушатель проникает в самое сердце произведения – именно то, что композитор изначально в неё вкладывал. И сияние гениальной рок-музыки становится ещё более открытым, а профессиональный подход музыкантов, богатство скрипок, благородность альтов, шарм виолончелей, могущество контрабаса и рок-н-ролльная свобода барабанов делают его насыщенным и красочным, в том числе благодаря проработанным аранжировкам специально для группы "résonance", — говорят в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт".
Музыканты группы Résonance — это преподаватели консерваторий, в прошлом музыканты филармоний и оперных театров, гастролирующих по всему миру, а также заслуженные деятели искусств.
Комментарии