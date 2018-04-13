Воспетую легендарной группой "Ленинград" выставку произведений Ван Гога могут увидеть барнаульцы до 13 мая. В Художественном музее Алтайского края представлена выставка репродукций "Ван Гог. Симфония цвета".
Но не надо пугаться того, что это репродукции — они выполнены в особой технике "жикле" с помощью новейших компьютерных технологий. В результате, как и на оригинальном произведении, зритель может увидеть фактуру мазка, краски и масла, объемность картин. И это не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника.
Оригинальные произведения Ван Гога можно увидеть далеко не в каждом крупном музее мира. По словам куратора выставки Светланы Артюховой, только в одном музее в Голландии находятся 200 его работ, во всех остальных музеях мира представлено по две-три картины. Например, "Натюрморт: ваза с ирисами на желтом фоне" находится в музее Ван Гога в Амстердаме, "Подсолнухи" – в Лондонской Национальной галерее, "Ирисы" – в Японии, а "Мальчик" – в США. В России картины представлены в Эрмитаже и в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Винсент Ван Гог – один из самых популярных мировых художников-постимпрессионистов. Он создал более 2000 произведений: более 900 картин, 1100 рисунков и эскизов к ним.
Как это часто случается, мировая слава к художнику пришла только после его смерти, и большую часть жизни Ван Гог прожил в бедности. Сейчас же работы Ван Гога являются одними из первых в списке самых дорогих картин на мировых аукционах. Например, картина "Ирисы" была продана за 53,9 млн долларов. А самой дорогой картиной художника стал "Портрет доктора Гаше", за который отдали 82,5 млн долларов в 1990 году. Эта картина находится в частном собрании. На ней изображен доктор, лечивший художника в больнице для душевнобольных. Сам Ван Гог считал его более сумасшедшим, чем он сам.
Теперь и барнаульцы, и жители Алтайского края могут более серьезно познакомиться с творчеством художника.
Отложите в сторону свои гаджеты, доставайте лабутены и назначайте свидание в художественном музее. Выставка работает до 13 мая. И это не просто модно, это круто.
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