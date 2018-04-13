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Смертельное ДТП с участием Toyota Corona Premio произошло в ночь на пятницу, 13 апреля, на трассе "Р-256". Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Уточняется, что иномарка в 02:05 на 214-м километре автодороги сбила пешехода. За рулем авто находился мужчина 1993 года рождения, он двигался со стороны Барнаула в направлении Бийска. Пешеход шел по правому краю проезжей части в попутном направлении с машиной.
В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм на месте до прибытия скорой.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, выясняют все обстоятельства аварии.
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