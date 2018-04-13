Фото: vk.com/barneos22
Жители краевой столицы в социальных сетях обсуждают "сумасшествие" реки Барнаулки.
Так, в паблике Barnaul 22 появились фотографии стремительного потока реки в районе дамбы. Снимки весьма впечатляющие.
"Речка Барнаулка сошла с ума! Почти Катунь!" - отмечает автор заметки.
Горожане в комментариях высказывают предположение, что с таким течением Барнаулка вполне годится для сплавов.
Комментарии
Как будто в первый раз, каждый год так
Даже по Пивоварке можно устраивать сплавы, как было уже неоднократно доказано.
Домишки на Речном еще не смыло?