Глава Барнаула Сергей Дугин подписал постановление, касающееся регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории города во время празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Руководителям предприятий розничной торговли рекомендовано 9 мая не осуществлять реализацию алкогольной продукции и пива с 09:00 до 21:00. Учитывая, что после 21:00 и так действует законодательное ограничение продажи алкоголя, спиртное не будут продавать весь праздничный день. Сделано это в целях обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей.
Непосредственно постановление градоначальника должны довести до сведения бизнеса главы всех 5 районов города, а также комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.
Контроль за исполнением возложен на замглавы администрации Барнаула по экономической политике Вячеслава Химочку.
Напомним, по предварительным итогам 2017 года, Алтайский край находился на 72-м месте из 85 в рейтинге трезвости российских регионов.
Комментарии
Ну вот испортил ватникам праздник.
А если подзатыльник ему дать, тогда можно
Так "рекомендовано" или "запрещено" ? Если первое, что не запрещено, то зачем -"Контроль за исполнением возложен на замглавы администрации Барнаула по экономической политике" ???
Калининград. День города. Алкоголь как всегда. Вечер, концерт, рядом на озере кафе где продают пиво. Ажиотажа никакого. Сильно пьяного видел одного, и то лопотал по-итальянски, кажется, сдали полиции чтобы не валялся. Я к чему... может нужно в головах что-то менять?
14:00, тут уже ничего не изменить. В свое время в Сибирь народ ссылали и генофонд сильно по портился. А сейчас мало того самые умные уезжают. Работы нет, каждый третий злобный алкаш.
а как же 100 грамм фронтовых?
наркомовские только частям на передовой, остальным болт