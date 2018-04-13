Фото: авиару.рф
Военный вертолет Ка-29, с которым ранее потеряли связь, согласно предварительной информации, разбился в акватории Балтийского моря в Калининградской области. Об этом в пятницу, 13 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Агентство уточняет, что вертолет совершал испытательный полет. Находившиеся на борту два летчика завода-изготовителя погибли.
Сообщается, что инцидент произошел накануне, 12 апреля, около 23:30 по московскому времени.
По словам собеседника агентства, "полет проходил в простых метеоусловиях".
В данный момент на месте крушения вертолета силами Балтийского флота ведутся поисковые работы.
Комментарии
Господи, каждый день бьются, скоро на головы будут падать
В этой стране и при этом президенте ничего качественного делать не будут.
13.04.2018 13:29
- гость -
В этой стране и при этом президенте ничего качественного делать не будут
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С высокой долей вероятности можно предположить, что этот конкретный вертолет был сделан в другой стране. И совсем не при президенте, а при Генеральном секретаре.
14:18, читайте внимательно!
вертолет совершал испытательный полет. Находившиеся на борту два летчика завода-изготовителя погибли.
Либо новый, либо после кап.ремонта.