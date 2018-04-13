Доброе слово вылечить может и даже жизнь спасти. Тем, кто во время Великой Отечественной войны рисковал собственной жизнью ради того, чтобы сегодня жили мы и наши дети, очень часто не хватает обычного человеческого внимания, доброго слова.
Как часто мы говорим "спасибо" ветеранам? Не лайкая слезливые подписи в соцсетях, а лично?
Информационное агентство "Амител" проводит акцию "Письмо ветерану", посвященную годовщине Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Просим читателей Amic поддержать акцию и написать письма поддержки и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и всем тем, кто стал свидетелем тех трагических событий в истории нашей Родины.
Просим поддержать акцию и педагогов школ, ссузов и вузов и провести в учебных заведениях Барнаула и края классный час "письмо ветерану".
Мы же, в свою очередь, передадим эти письма адресатам, а самые яркие и пронзительные опубликуем на сайте Amic.ru.
Заранее благодарим за участие в проекте, рассчитываем на вашу поддержку и ждем ваших писем до 5 мая 2018 года по адресу:
656015 г., Барнаул, пр. Социалистический, 109 оф. 411Можно отправить "Почтой России" или принести к нам в редакцию.
Напоминаем также, что Медиагруппа FM-Продакшн четвертый год подряд запускает благотворительный марафон "Спасибо за победу", цель которого — оказать поддержку и помощь ветеранам Барнаула. На собранные пожертвования команда проекта формирует продуктовые наборы и адресно доставляет ветеранам накануне празднования Дня Победы. Как принять участие в марафоне — смотрите в материале ниже:
Комментарии
Только запретите писать ветеранам местному и его команде. Вдруг напишут, что знают, как ветераны напали на Германию